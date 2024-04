Seul pede a Tóquio para não discriminar empresas sul-coreanas

O pedido surgiu depois de notícias de pressões sobre o gigante tecnológico Naver para vender a participação numa das principais aplicações de mensagens japonesa, Line.

Desenvolvida pelo grupo sul-coreano Naver há 13 anos, a Line tem atualmente mais de 95 milhões de utilizadores, principalmente na Ásia.

"Mantemos uma posição firme de que não deve haver medidas discriminatórias contra as empresas sul-coreanas", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse (AFP).

Se necessário, Seul planeia discutir a questão com a Naver, acrescentou o Ministério.

A aplicação Line é explorada no Japão pela LY Corp, detida maioritariamente pela A Holdings, uma joint-venture entre a Naver e o grupo japonês de investimento tecnológico SoftBank.

Na semana passada, as autoridades japonesas pediram à LY Corp para rever a relação com a Naver, de acordo com a imprensa nipónica.

A agência de notícias japonesa Kyodo indicou que o SoftBank estava em negociações para comprar a participação da Naver na LY Corp.

Na sequência de uma fuga maciça de dados no ano passado, o serviço de mensagens Line foi objeto de um intenso escrutínio no Japão, tendo o Ministério das Comunicações japonês emitido recomendações.

A "forte dependência da Line em relação à Naver para os sistemas de gestão e configuração da rede" foi uma das causas das fugas de dados, afirmou o Ministério, de acordo com o jornal económico Nikkei.

"Esta relação também tornou difícil para a vossa empresa exigir medidas de segurança apropriadas à Naver e implementar uma gestão adequada", acrescentou, referindo-se à LY Corp.

A Naver, uma das maiores empresas tecnológicas da Coreia do Sul, oferece vários serviços, incluindo uma aplicação de mapas parecida com a do Google, serviços de pagamento semelhantes ao Apple Pay, blogues e fóruns de discussão, utilizados diariamente por muitos sul-coreanos.

Kim Dae-jong, professor de gestão na Universidade Sejong de Seul, considerou que a situação atual não é positiva para o Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que está a tentar melhorar as relações com o Japão face às ameaças militares da Coreia do Norte.

A Naver não respondeu aos contactos da AFP.