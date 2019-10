Sexta às 9. O negócio do lítio em Montalegre

Há um novo episódio no negócio de, pelo menos 350 milhões de euros, que está a ser investigado pelo Ministério Público por alegadas suspeitas de corrupção no Governo. O antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, revelou, em exclusivo ao Sexta às 9, que avisou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o Secretário de Estado, João Galamba, das alegadas ilegalidades que iriam decorrer da concessão da exploração de lítio em Montalegre a uma empresa que tinha sido criada na véspera.

Dois dias depois desta reunião informal, João Galamba assinou o contrato que abriu caminho à construção, em Portugal, da maior refinaria de lítio da Europa.



Neste negócio estava já, desde dezembro, como consultor financeiro, o ex-secretário de Estado Jorge Costa Oliveira, amigo pessoal de António Costa.