Sexto pacote de sanções. Comissão Europeia anuncia boicote progressivo ao petróleo russo

O objetivo, afirmou Ursula von der Leyen, é, de “forma ordeira e planeada”. Isto para acautelar "que os parceiros europeus consigam encontrar alternativas”., enumerou a presidente da Comissão Europeia.

A Rússia assegura 45 por cento das importações europeias de gás. Fornece ainda 25 por cento do petróleo e 45 por cento do carvão.



“Iremos eliminar gradualmente o fornecimento russo de petróleo bruto no prazo de seis meses e de produtos refinados até ao final do ano. Assim, maximizamos a pressão sobre a Rússia, ao mesmo tempo que minimizamos os danos colaterais para nós e para os nossos parceiros em todo o mundo”, enfatizou a responsável., acentuou.“No último pacote de sanções, começámos com o carvão, agora estamos a abordar a nossa dependência do petróleo russo”.Ainda segundo Von der Leyen, “para ajudar a Ucrânia” a economia comunitária “tem de permanecer forte”.Numa primeira reação à intervenção de Ursula von der Leyen,, em declarações citadas pela agência RIA,, uma vez implementado o embargo.

Outras medidas

No âmbito da apresentação do sexto pacote de sanções europeias à Rússia de Vladimir Putin,, vincou a responsável.Outra das medidas propostas por Bruxelas é a exclusão do banco russo Sberbank do sistema financeiro de pagamentos internacionais Swift., de acordo com um documento a que a agência France Presse teve acesso. De resto,