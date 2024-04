Shein entra no grupo das grandes plataformas em linha com regras mais estritas

Com esta medida, a aplicação Shein, criada na China em 2012, torna-se a 23.ª plataforma, juntando-se à X, Google, Facebook e TikTok, entre outras, passando a ter de cumprir regras mais apertadas a partir de agosto, quando perfazem quatro meses da decisão, para a proteção dos consumidores, nomeadamente os menores de idade, contra conteúdos ilegais, segundo um comunicado do executivo comunitário.

A plataforma tem de cumprir, nomeadamente, com a obrigação de adotar medidas específicas para capacitar e proteger os utilizadores em linha e de avaliar e atenuar devidamente quaisquer riscos sistémicos decorrentes dos seus serviços.

A Comissão irá supervisionar a conformidade da Shein à diretiva dos serviços digitais, com a colaboração do regulador dos média irlandês Coimisiún na Méan, um dos quatro com quem Bruxelas já celebrou acordos.