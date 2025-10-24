SIFIDE indireto acaba mas dinheiro já investido pode ser deduzido nos próximos anos

Durante uma audição sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que "a proposta do Governo é não renovar o SIFIDE indireto" a partir de 2026.

O SIFIDE é um benefício fiscal que permite às empresas deduzirem ao lucro tributado em IRC uma percentagem das despesas de I&D, por exemplo, despesas com pessoal diretamente envolvido em tarefas de investigação e desenvolvimento ou custos com o registo, compra e manutenção de patentes.

Ao mesmo tempo, é possível às empresas deduzir o custo com a participação no capital de instituições de I&D e contributos para fundos de investimento. Com o chamado SIFIDE indireto, é possível deduzir os valores aplicados em fundos de capital de risco que apoiem projetos I&D, ou seja, é possível deduzir despesas indiretas de investigação.

É em relação ao SIFIDE indireto que o Governo pretende atuar, não permitindo que as empresas possam constituir novos `stocks` que investimento que, depois, podem ser deduzidos.

"Ambos os SIFIDE`s terminam se o Governo não fizer nada. O SIFIDE direto é nossa intenção continuá-lo. O relatório da U-TAX (Unidade Técnica de Avaliação de Políticas Tributárias e Aduaneiras) é claro [ao referir] que ele tem benefícios, impactos muito positivos no investimento, no emprego e nos salários", afirmou.

Já em relação ao SIFIDE indireto, o Governo pretende não o renovar. Isso significará que as empresas não poderão aumentar a constituição do `stock` de capital abrangido pela possibilidade de dedução no IRC, explicou o ministro.

"Não é possível aumentar o `stock` a partir de 01 de janeiro de 2026, portanto, novas entradas nos fundos não darão benefício fiscal. As empresas podem continuar a fazer esse investimento, mas não com benefício fiscal", disse Miranda Sarmento.

As empresas poderão utilizar o `stock` já constituído, para, nos próximos anos, continuarem abater as despesas ao IRC, prevendo o Governo que o possam fazer num período de cinco anos.

"Neste momento, os fundos têm 2.500 milhões de euros parados para investir em investigação e desenvolvimento que não conseguem investir", justificou Miranda Sarmento.

O Programa Acelerar a Economia, apresentado pelo anterior Governo em julho de 2024, previu o alargamento, de três para cinco anos, do prazo permitido para as empresas realizarem o investimento I&D que permite o acesso ao incentivo fiscal.

"Vamos alargar de três para cinco anos a possibilidade da utilização desse `stock` que existe e que seria muito importante que chegasse à economia real e à inovação e ao conhecimento", reforçou o ministro das Finanças.

No relatório do OE2026, o Governo prevê que, com o fim do SIFIDE indireto, o Estado terá um impacto positivo na receita fiscal de 124 milhões de euros no próximo ano.