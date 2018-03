Sindicato acusa Ryanair de substituir grevistas

RTP29 Mar, 2018, 11:47 / atualizado em 29 Mar, 2018, 11:50 | Economia

“Os tripulantes de cabine da Ryanair que estão a operar nas quatro bases em Portugal (Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada) votaram estes três dias de greve. Por cansado, por desmotivação. E estão a cumpri-la. É importante referir que mais de 90 por cento dos tripulantes de cabine estão de facto a aderir à greve”, afirmou à RTP a presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).



Os tripulantes acusam a companhia aérea de desrespeitar constantemente os direitos dos trabalhadores e afirmam que a Ryanair não está a cumprir a lei portuguesa.



A paralisação levou, até ao meio da manhã, ao cancelamento de cinco voos no aeroporto Sá Carneiro e a atrasos no aeroporto Humberto Delgado.

Impacto não será elevado

Segundo Luciana Passos, alguns dos voos previstos para esta quinta – feira estão a realizar-se, “porque a Ryanair está a cometer mais uma ilegalidade. E está a trazer tripulantes de fora para fazer os voos a partir das bases portuguesas, ou a fazer uma reversão de voos”.“Portanto, está a substituir grevistas. O que não é legal”, realçou.A dirigente sindical deu o exemplo de um voo “que esteja a sair de Lisboa para França e voltava para Lisboa. O que está a acontecer é que o voo sai de França, vem a Lisboa e volta para França”. No entanto, acrescenta que a Ryanair está a “esgotar as suas disponibilidades de tripulantes”.“Provoca atrasos. Mas não há cancelamentos. Mas isto tudo porque há substituição de grevistas. Os tripulantes em Portugal aderiram à greve”, sustentou.A presidente do SNPVAC afirma que a estrutura sindical “está a fazer o levantamento dos voos que saíram ou que venham a sair e quem são os tripulantes envolvidos nesses voos”.“A Ryanair é uma empresa irlandesa que tem uma autorização irlandesa. A ANAC em Portugal terá pouco a dizer sobre isso. No entanto, há instâncias internacionais que têm que ter uma palavra a dizer”, acrescentou.A sindicalista recorda que “a Ryanair é uma empresa que funciona em Portugal, mas subsidiada pelos portugueses. E nós estamos a pagar a uma empresa estrangeira que vem para Portugal impor a lei do seu país, fazendo tábua rasa da lei portuguesa”.Michael O'Leary, diretor Executivo da Ryanair, admite o cancelamento de voos mas considera que o impacto na companhia não será elevado.“O que é invulgar é que o aviso de greve tenha sido assinado pela tripulação da TAP, Easyjet e SATA. Nenhuma tripulação da Ryanair assinou o pré-aviso de greve. Penso que faz parte dos disparates normais que temos com alguns sindicatos”, afirmou Michael O'Leary.O diretor Executivo da Ryanair acredita que a companhia vai realizar esta quinta-feira cerca de 2.500 voos. “Há cerca de 90 voos a chegar ou a partir de Portugal, com aviões portugueses. Por isso, o que quer que aconteça, será razoavelmente pequeno”.“É um pouco difícil para uma companhia aérea irlandesa que voa com um avião registado na Irlanda. Nós reconhecemos a lei irlandesa. Sob as regras da União Europeia, não há grande diferença entre a lei irlandesa e a lei portuguesa”, rematou.A transportadora garantiu que a greve de dos tripulantes de cabine em Portugal está a provocar "ligeiras perturbações" na operação, afirmando a sua gratidão pelos funcionários "ignorarem" a paralisação.No primeiro balanço das consequências, pelas 11h00 (hora de Lisboa), a Ryanair avançou que "um pequeno número dos primeiros voos do dia sofreu ligeiras perturbações", com o cancelamento de voos e a recolocação dos passageiros em outras aeronaves.Os clientes afetados "já estão a ser recolocados em voos extra operados esta manhã de bases da Ryanair fora de Portugal, operando de/para o Porto e Faro" e todos os passageiros que viajam de e para Portugal podem obter informações noRyanair.com.A companhia pediu "sinceras desculpas aos clientes e respetivas famílias afetados por estes atrasos, provocados por esta greve desnecessária e injustificada".c/Lusa