Sindicato continua "na expectativa" de nova reunião

Em declarações aos jornalistas a partir do piquete de Aveiras de Cima, o responsável notou a mudança de discurso do responsável da ANTRAM, André Matias de Almeida.



"Ficámos muito felizes e queremos partir para este processo de mediação, desde que o processo de mediação tenha bases bem definidas", acrescentou.



Pedro Pardal Henriques salienta que o sindicato continua "na expectativa" de ser contactado pelo Governo a qualquer momento.



Algumas das reinvindicações destacadas por Pardal Henriques dizem respeito aos "horários de trabalho e aos rendimentos tributados". Questionado sobre a questão salarial fica para trás, o responsável refere que a questão será falada primeiro em plenário com os trabalhadores.