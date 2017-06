Sindicato da Construção quer aumento salarial de 70 euros para operários qualificados

Lusa 27 Jun, 2017, 17:19 | Economia

Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato afirmou que a retoma em curso do setor da construção "permite às empresas suportar" esta atualização salarial e salientou que uma melhoria das remunerações poderá também "permitir o regresso" de alguns dos 240 mil trabalhadores que, nos últimos seis anos, saíram do país para "ganhar quatro vezes mais do que ganhavam em Portugal".

"O setor da construção está a contribuir para o crescimento económico, logo não é humano que um operário qualificado, como um carpinteiro de primeira, tenha um salário de 557 euros, igual a um operário não qualificado ou um servente", sustentou Albano Ribeiro.

Considerando que "os trabalhadores do setor, desde o mais ao menos qualificado, têm que ver valorizado o seu trabalho com salários que reflitam a atual situação do setor", o dirigente sindical pretende negociar as atualizações salariais com o patronato "até ao final das férias".

Caso não venham a alcançar um acordo, Albano Ribeiro admite avançar com uma greve nacional do setor da construção.