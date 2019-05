Sindicato de motoristas de matérias perigosas acusa ANTRAM de quebra de confiança

Joana Raposo Santos - RTP09 Mai, 2019, 09:51 / atualizado em 09 Mai, 2019, 11:21 | Economia

Depois de, na terça-feira, uma reunião negocial ter terminado com um pré-acordo e um pacto de paz social de 30 dias, o sindicato recuou e veio anunciar uma nova greve dos motoristas a partir do dia 23 de maio.





De acordo com Francisco São Bento, presidente do SNMMP, o pré-aviso de greve foi entregue esta quarta-feira e paralisação durará por tempo intederminado. "Não há qualquer fim à vista para a greve, depende das negociações", declarou.

“Aquilo que estava pré-acordado, tal como dissemos quando terminou a reunião, era muito próximo destes dois salários mínimos nacionais”, com uma primeira atualização em janeiro de 2020 para cerca de 1.010 euros mensais, uma nova atualização em janeiro do ano seguinte para 1.100 euros e mais tarde, em 2022, para os 1.200 euros.

ANTRAM não voltará a comentar



A associação, que horas antes tinha assinalado uma “clara mudança de postura” por parte do sindicato, declara-se "totalmente empenhada em dar continuidade ao bom clima negocial" e esclarece que apenas divulgou aos seus associados os principais pontos da proposta do sindicato “para evitar um escalar de dúvidas e agitação nas empresas”.



Governo quer evitar greve



O Governo português avançou esta quarta-feira à agência Lusa que irá continuar os esforços para que os motoristas de transporte de matérias perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias se entendam e para que a greve de dia 23 seja desconvocada.



De acordo com uma fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, o "Governo está em contacto" com as partes envolvidas na negociação.

Motoristas de mercadorias ponderam greve

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) também pondera recorrer à greve. Jorge Cordeiro admite avançar com uma paralisação a partir de 27 de maio.



"Nós achamos um bocado estranho por parte da ANTRAM, e nós temos estado em conversação com o sindicato das matérias perigosas, e aquilo que eles nos comentaram não tem a nada a ver com aquilo que realmente saiu a público por parte da ANTRAM", confessou.



"Nós estamos solidários com eles. De qualquer das formas, vamos ter reunião com a ANTRAM no dia 13. Após a reunião, temos dez dias úteis para emitir o pré-aviso de greve e aí logo não vai coincidir [com a greve dos motoristas de matérias perigosas], mas será logo a seguir se essa for a única posição que nós pudermos tomar", acrescentou.

