Sindicato diz que "maior compromisso" da Altice é o de "humanizar a gestão dos recursos humanos"

Lusa19 Out, 2017, 16:15 | Economia

Na segunda-feira, a Altice apresentou sete compromissos para Portugal, que incluem, entre outros, o investimento em redes e infraestruturas do futuro a criação de 4.000 empregos em centros de atendimento telefónico (`call centers`) e a contratação de 500 jovens portugueses recém-licenciados até 2020 ou a exportação do conhecimento português.

"Esperamos que o compromisso com a inovação para a PT Portugal/Altice não deixe para trás os trabalhadores que hoje integram as empresas que fazem parte da PT Portugal", refere o sindicato hoje em comunicado, acrescentando que "o maior compromisso e que fará a diferença será o de humanizar a gestão dos recursos humanos, acabando com as situações que lamentavelmente existem na PT Portugal que `humilham e desrespeitam a dignidade` das pessoas que cá trabalham`".

O STPT defendeu que "é urgente e necessário criar um programa de formação direcionado ao negócio da empresa de forma a dar a todos os que já cá trabalham a oportunidade de integração nas novas tecnologias previstas".

No entanto, "apesar de todas as vicissitudes negativas" a PT Portugal, comprada pela Altice há dois anos, "ainda é a maior e melhor empresa de telecomunicações do país", prossegue o STPT, apontando que a razão de ser se deve "à abnegação e dedicação dos seus trabalhadores".

Por isso, "a Altice e os seus gestores têm de contar com as pessoas e não só com os ganhos financeiros e as mais-valias económica! É isto que o STPT espera, é isso que o STPT exige", salienta.

Sobre os compromissos assumidos pelo grupo, a STPT refere que "não fica mal à Altice assumir compromissos sérios e estratégicos" com Portugal e os seus cidadãos, "principalmente se esses compromissos trouxerem valor acrescentado para o desenvolvimento tecnológico e económico" do país.