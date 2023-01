Sindicato dos pilotos não vê Galamba preparado para tratar da TAP

O sindicato dos pilotos acusou o novo ministro das Infraestruturas de não estar preparado para assumir a tutela da TAP. O sindicato reuniu-se com João Galamba e não gostou da postura do ministro, tendo os sindicalistas saído da reunião a dizer que estão muito preocupados com o futuro da companhia aérea.