Sindicatos dizem que Santander está a propor rescisões e rejeitam "ameaças"

"Muitos trabalhadores do Banco Santander Totta estão a ser convocados para uma reunião com os recursos humanos, na qual está também presente um consultor externo. O objetivo é apresentar-lhes uma proposta de rescisão por mútuo acordo, tendo como contrapartida uma indemnização", lê-se num comunicado conjunto do Mais Sindicato e do SBC.

No documento, os sindicatos lembram que os trabalhadores são livres para escolher continuar a sua carreira no banco ou noutro projeto, notando que, só após essa ponderação, é que devem aceitar ou recusar a proposta do Santander.

No entanto, garantiram que não vão aceitar que os trabalhadores sejam alvo "de qualquer tipo de pressão ou ameaça", nomeadamente, a possibilidade de extinção do posto de trabalho ou de um despedimento coletivo.

O Mais Sindicato e o SBC mostraram-se ainda disponíveis para ajudar os trabalhadores, aconselhando-os, desde já, a recorrer a apoio jurídico para que estejam seguros "das consequências da sua decisão".