SNQTB considera inaceitável nova proposta de aumentos salariais do BCP de 2,25%

"Face aos resultados apresentados pelo BCP (856 milhões de euros), aos valores da inflac¸a~o e do custo de vida atuais, o SNQTB mantém a sua proposta de atualizac¸a~o, devidamente fundamentada e ajustada a` realidade do BCP, que passa por um aumento salarial de 5,8% para 2024", avança o sindicato em comunicado.

Segundo refere, o SNQTB considera "insuficiente e inaceitável" a nova contraproposta da administração do BCP que o sindicato recebeu na terça-feira para atualizac¸a~o das tabelas salariais, penso~es de reforma e de sobrevive^ncia, e outras cla´usulas com expressa~o pecunia´ria.

"Na nova proposta do BCP considera-se um aumento salarial de 2,25% para todos níveis; um valor diário para o subsi´dio de alimentação de 13,50 euros e um aumento de 2,25% nas cla´usulas com expressa~o pecunia´ria (por exemplo, diuturnidades)", indica o sindicato.

Citado no comunicado, o presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos, assinala que "embora se registe uma evolução na posic¸a~o negocial do BCP, e´ por demais evidente que continua a tratar-se de uma contraproposta manifestamente desfasada e insuficiente, que na~o compensa devidamente os trabalhadores do BCP, no ativo e reformados".