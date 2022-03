Sonae propõe dividendos de 5,11 cêntimos por ação

Segundo divulgou o grupo dono da cadeia de hipermercados Continente, o resultado líquido quase quadruplicou face aos 71 milhões de euros de 2020 e representa "o valor mais elevado dos últimos oito anos".

"Face ao crescimento dos negócios e ao sucesso da gestão ativa de portefólio, o resultado líquido da Sonae (atribuível a acionistas) atingiu 268 milhões de euros, ficando acima dos valores de 2020 e 2019 e sendo o valor mais elevado dos últimos oito anos", refere a Sonae, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período em análise, o volume de negócios aumentou 5,3% e "atingiu um recorde superior a sete mil milhões de euros".

No conjunto do ano, o volume de negócios consolidado da Sonae cresceu sustentado principalmente pela MC [retalho alimentar] e pela Worten, "que registaram novamente desempenhos operacionais muito positivos e reforçaram as suas posições de liderança", refere a empresa, em comunicado.

Em termos acumulados, e ao longo dos últimos dois anos - "severamente afetados pela pandemia" -, a MC fortaleceu o seu papel no mercado de retalho alimentar português e cresceu mais de 16%. As vendas `online` cresceram 2,3 vezes em dois anos, representando já 3,0% do volume de negócios, segundo a empresa.

"A NOS e a ISRG também registaram desempenhos sólidos, com fortes recuperações durante os últimos trimestres. As vendas `online` agregadas atingiram 640MEuro, representando um aumento de 33% em termos homólogos (+3x face a 2019), comprovando o sucesso do percurso de digitalização do grupo", acrescenta.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 18,4% para 738 milhões de euros e o EBITDA subjacente evoluiu 4,5% para 603 milhões de euros.

"No último exercício, a Sonae investiu um total de 474 milhões de euros, com o capex operacional a crescer 5,8% para 279 milhões de euros", adianta a Sonae.

Relativamente à atividade de gestão do portefólio, a Sonae investiu 195 milhões de euros e encaixou 663 milhões com a alienação de ativos, nomeadamente com a venda da participação minoritária da MC, refere a empresa.

Em comunicado, a empresa refere ainda que a dívida líquida diminuiu 540 milhões de euros e a liquidez disponível aumentou para cerca de 1,4 mil milhões.

"No final de 2021, a Sonae detinha cerca de 1.400MEuro de liquidez disponível (caixa e linhas de crédito disponíveis), um baixo custo de financiamento (1,0%) e um perfil sólido de maturidade da dívida (maturidade média acima de 4 anos). Além disso, em 2021 e até à data de reporte, foram concretizadas várias operações de refinanciamento, num montante total de 995MEuro, com melhoria das condições e maiores maturidades", acrescenta.

Durante o ano de 2021, os negócios da Sonae reduziram as suas emissões de CO2 em 16% face a 2018, em linha com o compromisso do grupo de atingir uma redução de 54% até 2030. No ano passado, 74% das embalagens de plástico foram recicláveis, "outro passo importante para alcançar o compromisso da Sonae de assegurar que o plástico dos seus produtos é 100% reutilizável, reciclável ou compostável até 2025", refere a empresa.

A Sonae diz ainda que os seus negócios criaram mais de 750 postos de trabalho, com destaque para os negócios de retalho alimentar da MC e de moda da Zeitreel. Fruto deste crescimento, a empresa terminou o ano de 2021 com cerca de 47 mil colaboradores nas empresas integralmente consolidadas.

Citada no comunicado da empresa, a CEO da Sonae, Cláudia Azevedo, escreve: "Estou naturalmente orgulhosa destes resultados. Mas estou igualmente orgulhosa da forma como mantivemos o nosso foco no futuro. Coletivamente, investimos mais de mil milhões de euros durante o ano para melhorar parques de lojas, renovar canais digitais, preparar instalações logísticas para o futuro, garantir as melhores redes digitais de nova geração e expandir o nosso portefólio de empresas para novas áreas de crescimento".