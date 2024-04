Sonae Sierra e PGIM lançam `joint venture` na hotelaria e compram primeiro hotel no Porto

"A `joint venture` tem como objetivo adquirir e gerir ativamente hotéis em destinos turísticos consolidados, unindo forças com a dedicada e experiente equipa de gestão operacional da Iberian Hospitality Solutions (IHSP), liderada por Gonçalo Batalha, que traz consigo uma vasta experiência e competências na área da hotelaria para esta plataforma", avança o braço imobiliário do grupo Sonae.

Nos termos de um comunicado divulgado hoje, o acordo assinado com a gestora global de imobiliário PGIM consiste no lançamento de "um novo veículo de investimento sob a forma de `joint venture`" -- na qual a Sierra tem uma posição de 10% - inicialmente focada no mercado português, mas com toda a Península Ibérica no radar.

A `joint venture` "visará hotéis de dimensão considerável em destinos turísticos consolidados e irá procurar implementar estratégias para maximizar a criação de valor", sendo que a primeira aquisição já foi concretizada e é de um hotel "de categoria superior em pleno centro do Porto", sobre o qual apenas foi dito que está já em fase de construção e com inauguração prevista para a segunda metade deste ano.

"Esta `joint venture` marca mais um passo na estratégia de diversificação da Sierra, tanto do ponto de vista setorial (hotelaria), como do tipo de investimento (ativos de hotelaria `value-add`), e tem como objetivo um valor bruto de ativos (GAV) de 200 milhões de euros", lê-se no comunicado.

Num encontro com jornalistas esta manhã, o presidente executivo (CEO) da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira, e a Comissão Executiva da empresa detalharam que o objetivo da parceria não é criar uma nova cadeia de hotéis, mas deter a propriedade dos ativos hoteleiros.

Para tal, a `joint venture` visará a aquisição de hotéis já em operação ou em fase de construção, apostando depois no seu reposicionamento e entregando a gestão aos operadores que em cada caso apresentarem as melhores "condições competitivas".

Citado no comunicado, o diretor executivo da área de `Investment Management` da Sierra afirma tratar-se de "uma oportunidade para executar uma estratégia evidente de criação de valor no segmento europeu da hotelaria": "Este é o nosso primeiro veículo dedicado à hotelaria, o que comprova a nossa ambição de cobrir o espetro completo de classes de ativos e setores com competências específicas, incluindo a nossa recente aquisição no Porto", sustenta Luis Mota Duarte.

Já Nabil Mabed, `Head of France, Spain and Portugal` na PGIM Real Estate, refere que o mercado hoteleiro e de lazer "é, desde há muito tempo, um setor fundamental para a economia ibérica" e destaca Portugal como "um dos principais mercados hoteleiros do sul da Europa, atraindo uma procura internacional crescente, e com potencial significativo decorrente de melhorias na qualidade da oferta para satisfazer as exigências da procura internacional".

"A nossa estratégia tem como objetivo consolidar os operadores locais e melhorar a qualidade da oferta para os hóspedes. A nossa parceria com a Sonae Sierra e a IHSP e a aquisição do primeiro hotel no Porto confirmam as nossas perspetivas positivas para a região e a estratégia implementada", remata.

Por sua vez, Gonçalo Batalha, da IHSP, considera que, "no atual contexto de mercado, marcado por taxas de juro mais elevadas e por requisitos de investimento consideráveis para restabelecer padrões de qualidade mais elevados na hotelaria", esta nova plataforma é uma "oportunidade de obter retornos superiores ajustados pelo risco".

"Acreditamos numa tendência positiva a longo prazo para o setor do turismo, uma vez que a percentagem de rendimentos alocada a experiências continua a crescer, fortemente suportada por um conjunto de fatores estruturais atrativos", refere.