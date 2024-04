Sondagem revela insatisfação com desigualdades e corrupção

Em termos de corrupção e criminalidade/segurança, dois terços dos inquiridos entendem que a situação é hoje pior do que antes do 25 de Abril, de acordo com o estudo "Os Portugueses e o 25 de Abril", hoje divulgado pela Comissão Comemorativa e realizado por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Em metade das áreas em análise, a maioria dos inquiridos considera que a situação é hoje melhor, caso da assistência médica (74%), do nível de vida em geral (71%), da segurança social (68%), da situação económica (62%), da proteção do ambiente (60%) e da convivência social e civismo (57%).

Porém, as respostas refletem as condições sociais e económicas em que os estudos são produzidos. No presente inquérito, a "exceção mais clara" às melhorias identificadas é a questão da habitação.

"De facto, enquanto 61% detetavam melhorias em 2004 -- valor que aumentou para 74% em 2014 -, em 2024 já só 47% consideram que neste âmbito as coisas melhoraram desde o 25 de Abril", notam os autores do trabalho, coordenado por Pedro Magalhães.

A maioria dos inquiridos (56%) considera que Portugal deve celebrar o 25 de Abril, mas também o 25 de Novembro, que marcou o fim do chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC).

Cerca de um terço defende apenas a celebração do 25 de Abril.

A maioria dos inquiridos (57%) manifesta-se "muito" ou "razoavelmente satisfeita" com a forma como funciona a democracia em Portugal, o "valor mais elevado" obtido nos três estudos comparativos (2004, 2014 e 2024).

A satisfação é "tendencialmente menor" entre os inquiridos que se posicionam à direita ou ao centro, do que entre os que se declaram de esquerda. Entre o grupo de simpatizantes com o Chega, "a expressão de satisfação é minoritária".

Entre os inquiridos, 44% reportaram que Portugal é uma democracia com "muitos defeitos".

Mas a grande maioria (67%) considera Portugal tão democrático como os restantes países europeus. Os simpatizantes com o Chega expressaram mais a ideia de que em Portugal o regime é "menos democrático do que os outros", face aos simpatizantes do PS e do PSD e aos que não manifestam simpatia partidária.