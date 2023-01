`Startups` angolanas vão ter acesso direto à final de competição em Macau

As `startups` angolanas estarão "mais próximas de outros mercados, nos quais podem identificar e estabelecer parcerias e, quiçá, captar investimentos", referiu, num comunicado divulgado na quinta-feira, o diretor do AiS, José Bucassa.

A maioria das `startups` que concorreram nas duas primeiras edições do 928 Challenge "com maior valor acrescentado ou que estão num estado mais avançado normalmente vêm dos países mais desenvolvidos", explicou à Lusa Marco Duarte Rizzolio, cofundador da competição para `startups` e universidades.

"É importante para o 928 [Challenge] que estejam bem representados todos os países" de língua portuguesa, disse Rizzolio, também docente da Universidade Cidade de Macau.

O projeto de uma equipa da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, de produção de biogás a partir de desperdício em explorações avícolas, alcançou em outubro o segundo lugar na segunda edição da competição.

O financiamento de capital de risco para África cresceu 8% em 2022, atingindo 6,5 mil milhões de dólares (6 mil milhões de euros), embora o financiamento a nível mundial tenha caído 35%, segundo um relatório divulgado na terça-feira pela Partech Partners.

Ainda assim, lamentou Rizzolio, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) "ainda estão muito atrás dos mercados anglófonos, como Quénia, África do Sul e Nigéria", mas não por falta de qualidade.

O académico culpou a falta de conhecimento dos investidores ocidentais no que toca aos PALOP, "a barreira do idioma" e o tamanho do mercado lusófono em África.

Uma alternativa, disse Rizzolio, é a aposta nos investidores da China, "o segundo maior mercado do mundo de fundos de capital de risco".

No final de novembro, o 928 Challenge organizou uma sessão `online` onde seis `startups` portuguesas apresentaram os negócios a fundos de capital de risco na China.

Macau seguiu até meados de dezembro a política chinesa de `zero covid`, com a imposição de restrições e quarentenas à chegada ao território, algo que impediu os finalistas das duas primeiras edições do 928 Challenge de irem à região chinesa apresentar os projetos.

"A grande ambição foi sempre essa", sublinhou Marco Duarte Rizzolio: permitir a `startups` lusófonas viajar até Macau e "visitar outras `startups` e investidores de fundos de capital de risco".

"É muito cedo para dizer se será possível este ano. Tudo irá depender do orçamento desta edição", admitiu o coordenador do 928 Challenge.

O concurso tem a organização conjunta do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) e de várias universidades de Macau e da Grande Baía e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.