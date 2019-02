Partilhar o artigo Subida da remuneração base no Estado dá aumentos entre 3,43 e 55,07 euros Imprimir o artigo Subida da remuneração base no Estado dá aumentos entre 3,43 e 55,07 euros Enviar por email o artigo Subida da remuneração base no Estado dá aumentos entre 3,43 e 55,07 euros Aumentar a fonte do artigo Subida da remuneração base no Estado dá aumentos entre 3,43 e 55,07 euros Diminuir a fonte do artigo Subida da remuneração base no Estado dá aumentos entre 3,43 e 55,07 euros Ouvir o artigo Subida da remuneração base no Estado dá aumentos entre 3,43 e 55,07 euros

Tópicos:

Tabela Remuneratória Única TRU,