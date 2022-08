Supremo obriga TAP a pagar 50 milhões de euros a pilotos

Foto: Nuno Patrício - RTP

A TAP vai ter de pagar mais de 50 milhões de euros a mil pilotos. A sentença é do Supremo Tribunal de Justiça. Os pilotos avançaram com um processo em 2017 por considerarem que havia erros de cálculo no salário e subsídios de férias desde 2010.