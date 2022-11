TAP. Aprovado pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine para 8 e 9 de dezembro

Os tripulantes de cabine da TAP aprovaram esta tarde um pré-aviso de greve para o início de dezembro, em resposta à proposta do novo acordo de empresa apresentado pela transportadora.Os tripulantes exigem a reposição dos salários e das regalias que perderam com a reestruturação da empresa.A decisão dos trabalhadores da companhia aérea nacional é anunciada um dia depois de a presidente do Conselho de Administração da TAP ter afirmado que uma greve nesta altura seria um desastre para a empresa.As declarações em causa foram proferidas na apresentação dos resultados do terceiro trimestre, resultados esses queSobre a TAP, o ministro Pedro Nuno Santos afirmou após o Conselho de Ministros desta quinta-feira que a privatização da companhia sempre esteve “em cima da mesa”, não sendo “nenhuma novidade”, recusando adiantar prazos para o início do processo, porque tal “não é bom”.

Pedro Nuno Santos disse entender que uma greve colocaria em causa os bons resultados que a companhia apresentou no terceiro trimestre deste ano. O ministro das Infraestruturas considera que seria "o pior que podia acontecer" neste momento.



"Sistemáticos atropelos"

Num comunicado aos associados, a que a agência Lusa teve acesso no dia 23 de outubro, a direção do SNPVAC informou que pediu uma assembleia geral para "debater o atual momento da empresa e apresentar as conclusões retiradas pela direção sobre a proposta de AE [Acordo de Empresa] enviada pela TAP, além de deliberar eventuais medidas a tomar - não descartando o recurso à greve".



O sindicato dos tripulantes justificava o pedido de convocatória com os "sistemáticos atropelos" ao Acordo de Empresa em vigor e ao Acordo Temporário de Emergência.



Apontava ainda para a "falta de respeito que a TAP tem vindo a ter perante os tripulantes" e as "mais do que questionáveis decisões de gestão que acabam por ter um impacto direto e indireto" na vida destes trabalhadores. Situação que "culminou mais recentemente com a denúncia do Acordo de Empresa em vigor, acompanhado de uma proposta de AE inenarrável", acrescenta.





(com agência Lusa)