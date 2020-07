TAP. Check-in para a nacionalização? Voo cancelado

As últimas informações indicam que faltarão apenas alguns pormenores para o anúncio formal.O principio de acordo terá sido atingido após longas negociações que se prolongaram noite dentro. De acordo com o jornal ECO Assim que as negociações estiverem concluídas, o Estado, tal como anunciado, irá fazer chegar à TAP os 1.200 milhões de euros de ajuda pública para salvar a companhia de bandeira portuguesa.Até ao momento o Ministério das Infraestruturas não esclareceu em que ponto estão as negociações. Mas o anúncio do resultado das negociações deve acontecer ainda hoje, após a habitual reunião do Conselho de Ministros.Já em entrevista ao Jornal 2, da RTP, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, sublinhava a importância de um acordo com os acionistas privados."São negociações muito intensas mas de forma alguma o Estado abdicará das suas responsabilidades", disse. "É evidente que um acordo seria o cenário desejável na medida que o investimento privado é muito relevante, muito importante e deve ser naturalmente acarinhado na medida em que valoriza e potencia recursos estratégicos nacionais".