TAP. Estado detém agora 72,5% do Capital da companhia aérea

O Estado vai mesmo ficar com 72,5% da TAP, ou seja, passa a ter uma posição maioritária na companhia aérea. O acordo com os acionistas privados foi anunciado ontem. O governo vai contratar uma empresa que vai procurar no mercado internacional gestores "qualificados, experientes e com competência na área da aviação", para a administração da empresa.