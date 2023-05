TAP já calculou o "montante exato" a devolver por Alexandra Reis

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O ministro das Infraestruturas diz que a devolução já "está a ser tratada". No Parlamento, João Galamba negou pressão sobre as comissão de vencimento da Transportadora Aérea. O presidente deste órgão demitiu-se por discordar do salário do novo presidente executivo da companhia.