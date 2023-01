TAP. Pilotos dizem que ministro das Infraestruturas acabou reunião de forma inaudita

O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) criticou hoje a reunião da estrutura com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, referindo que o governante saiu da mesma de forma "inaudita e que ficaram "preocupadíssimos" com o dossier.