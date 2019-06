TAP quadruplica oferta de obrigações para 200 milhões de euros

Lusa14 Jun, 2019, 20:27 | Economia

"Informa-se que a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. decidiu em 13 de junho de 2019 [quinta-feira] aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionistas denominado `Obrigações TAP 2019-2023 [...] para 200.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 200.000.000", lê-se na adenda ao prospeto inicial, enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta possibilidade, que já se encontrava inscrita no prospeto inicial, terminava hoje.

Segundo a informação divulgada, o valor nominal unitário das obrigações mantém-se em 1.000 euros.

As obrigações têm maturidade em 23 de junho de 2023, com uma taxa de juro fixa bruta de 4,375%.

Em 30 de maio, no documento inicial, a transportadora tinha indicado que "as receitas decorrentes da oferta e da emissão das Obrigações TAP 2019-2023 destinam-se a consolidar o passivo [...]num prazo mais alargado, através do refinanciamento de dívidas que se vencerão num futuro próximo, bem como à obtenção de fundos para [...] financiar a sua atividade corrente".

O grupo TAP registou, em 2018, um prejuízo de 118 milhões de euros, valor que compara com um lucro de 21,2 milhões de euros registado no ano anterior, anunciou a transportadora em março.

Por sua vez, a receita do grupo passou de 2.978 milhões de euros em 2017 para 3.251 milhões de euros em 2018, traduzindo-se num aumento de 273 milhões de euros, mais 9,1% face ao período homólogo.