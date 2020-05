TAP reage às críticas e promete "ajustar os planos de rota"

O comunicado hoje emitido afirma que "a Companhia está empenhada e vai de imediato colaborar com todos os agentes económicos, nomeadamente associações empresariais e entidades regionais de turismo". A colaboração, explica seguidamente, visa "viabilizar o maior número de oportunidades, adicionar e ajustar os planos de rota anunciados para este momento de retoma".





O ajustamento responde às críticas que chegaram à TAP dos mais diversos quadrantes políticos, e nomeadamente também do primeiro-ministro. Já a promessa de "adicionar", na sua formulação vaga e elíptica, parece ir ao encontro de críticas que lhe foram feitas por negligenciar as rotas com escala no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Esta seria uma evidência de que a TAP, comportando-se como uma companhia regional, indiferente ao Norte do país, não podia ter pretensões a apoios nacionais em situação de crise.