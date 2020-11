TAP registou 700 milhões de euros de prejuízos até setembro

O valor negativo consta do comunicado enviado hoje pela companhia aérea à CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Já no ano passado, as contas da TAP estavam no vermelho. Mas, agora, estes resultados operacionais da empresa mostram um buraco de maior dimensão entre as receitas e as despesas.