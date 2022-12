TAP. Sindicato tripulantes de cabina não exclui paragens no Natal e Ano Novo

Terminou o segundo dia de greve dos tripulantes de cabina, com ameaça de mais cinco dias. O sindicato não exclui a paralisação no Natal ou no Ano Novo. A TAP rejeita acusações de intransigência ou falta de diálogo e garante que vai marcar uma data.