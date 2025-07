Tarifas de Trump. Europa ainda espera alcançar acordo mas já prepara contramedidas

A UE e os EUA têm a maior relação bilateral de comércio e investimento e a relação económica mais integrada do mundo. Juntos, representam quase 30 por cento do comércio e 43 por cento do PIB mundial. Em 2024, o comércio transatlântico de mercadorias e serviços ultrapassou os 1,68 mil mihões de euros, segundo dados da Comissão Europeia





"Será quase impossível continuar o comércio como estamos habituados numa relação transatlântica. (...) As cadeias de abastecimento transatlânticas serão fortemente afetadas em ambos os lados do Atlântico", alertou.





“Se queres a paz, deves preparar-te para a guerra”

No domingo, a presidente da Comissão Europeia anunciou a suspensão das medidas retaliatórias contra as tarifas norte-americanas sobre o aço e o alumínio. A suspensão deveria expirar na noite de segunda para terça-feira.





c/ agências

Dois dias depois de Donald Trump ter anunciado a imposição de tarifas de 30 por cento sobre todos os produtos da União Europeia a partir de 1 de agosto, a União Europeia vinca que continua a trabalhar para alcançar um acordo que evite esse cenário.Durante o fim de semana, a presidente da Comissão Europeia afirmou que a Comissão Europeia vai procurar um entendimento, masJá está segunda-feira, o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, espera que as discussões entre os negociadores norte-americanos e europeus decorram já esta segunda-feira., afirmou o responsável antes de uma reunião de ministros do Comércio da UE em Bruxelas.Segundo o comissário do Comércio,Maros Sefcovic afirma que a Europa deve estar preparada “para todas as eventualidades, incluindo, se necessário, contramedidas proporcionais e bem calibradas para restaurar o equilíbrio na nossa relação transatlântica”.“A atual incerteza provocada por tarifas injustificadas não pode continuar indefinidamente”, destacou. “Farei tudo o que estiver ao meu alcance para evitar este cenário”, prometeu ainda.À entrada para a reunião de ministros do Comércio da UE em Bruxelas, o ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros, Lokke Rasmussen, afirmou que a União Europeia não quer “uma escalada” da guerra comercial, mas deve preparar-se para o pior cenário., vincou o ministro dinamarquês, cujo país ocupa por esta altura a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.Já o ministro francês responsável pelo Comércio, Laurent Saint-Martin, admitiu que a situação se alterou desde o anúncio de tarifas pelo presidente norte-americano no último sábado., afirmou o ministro a partir de Bruxelas, considerando ainda que “não deve haver tabus” na discussão.Em entrevista ao jornal italiano, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros e ex-presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, afirmou que a União Europeia está preparada para impor um conjunto de tarifas às importações norte-americanas no valor de 21 mil milhões de euros caso as negociações não cheguem a bom porto.Para o MNE italiano, a situação deve levar inclusive a medidas de apoio à Zona Euro por parte do Banco Central Europeu (BCE) com um plano como o que foi alinhavado durante a covid-19 para “proteger as empresas”.Antonio Tajani espera que haja progresso nas negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos, mas adiantou que a UE já está a preparar um novo pacote de tarifas para lá dos 21 mil milhões de euros.De acordo com o jornal Politico , os ministros europeus estão a preparar umo novo pacote de medidas retaliatórias que podem chegar aos 72 mil milhões de euros, que acrescem às tarifas de 21 mil milhões de euros ao aço e o alumínio, que foram adiadas.