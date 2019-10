Tarifas norte-americanas atingem produtos portugueses

Os Estados Unidos começaram a aplicar taxas sobre produtos europeus como forma de retaliação pelas ajudas dadas à Airbus. Dos produtos portugueses, o mais afectado é o queijo dos Açores. Há já empresas com encomendas anuladas por causa do aumento do preço com a taxa de 25% na alfândega.