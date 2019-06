Taxa de desemprego manteve-se nos 6,5% em março (INE)

Lusa03 Jun, 2019, 14:52 | Economia

O INE reviu em baixa de uma décima o valor da estimativa provisória divulgada há um mês para a taxa de desemprego de março, que afinal foi de 6,5%, o mesmo valor do mês anterior e menos 1,0 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2018.

Em março de 2019, a população desempregada foi estimada em 335,0 mil pessoas, tendo diminuído 0,7% (2,2 mil) em relação a fevereiro de 2019 e 13,0% (49,9 mil) relativamente a março de 2018.

Aquele valor representa uma revisão em alta de 0,6% (2,1 mil) da estimativa provisória, indica o INE.

Em relação à taxa de desemprego entre os jovens, segundo o INE, avançou dos 16,9% de fevereiro para 17,2% em março e, entre os adultos, manteve-se nos 5,7%.

A estimativa provisória da taxa de desemprego para abril é 6,7%, o que, a concretizar-se, representará uma subida de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Também para abril, a taxa de desemprego dos jovens deverá permanecer nos 17,2% e a dos adultos deverá subir para os 5,9%, segundo a estimativa provisória do INE.