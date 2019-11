Taxa de desemprego perto dos 6% é "boa notícia para Portugal", diz Centeno

"A taxa de desemprego continuou a sua trajetória de redução [no terceiro trimestre deste ano]. Estamos agora muito próximos do limiar dos 6%", afirmou Mário Centeno, que falava aos jornalistas à entrada para a reunião dos ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas.

O também presidente do Eurogrupo aproveitou a ocasião para reagir aos dados divulgados na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam que a taxa de desemprego no terceiro trimestre do ano recuou para 6,1%, menos 0,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior e menos 0,6 pontos percentuais em termos homólogos.

"São boas notícias para Portugal, para o seu mercado de trabalho, e projetamos que se mantenham em 2020, agora também com o patrocínio da Comissão Europeia", reagiu Mário Centeno, aludindo às previsões económicas otimistas hoje divulgadas por Bruxelas.

Segundo o INE, a taxa de desemprego registada no terceiro trimestre regista o valor mais baixo da série iniciada em 2011.

Hoje, a Comissão Europeia melhorou em três décimas a previsão de crescimento económico de Portugal para 2% este ano, uma décima acima do esperado pelo Governo, e manteve a anterior previsão de 1,7% em 2020.

Nas previsões económicas de outono divulgadas hoje em Bruxelas, o executivo comunitário estima que o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresça 2% este ano, acima da anterior estimativa de 1,7% divulgada em julho e uma décima acima da previsão do Governo.

Para a taxa de desemprego, Bruxelas antecipa que desça dos 7% em 2018 para 6,3% este ano e 5,9% em 2020, as mesmas estimativas que o Governo inscreveu no Projeto de Plano Orçamental apresentado em outubro.