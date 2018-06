Taxa de poupança das famílias diminui no 1.º trimestre - INE

Lusa22 Jun, 2018, 16:05 | Economia

"Este decréscimo resultou de um aumento do rendimento disponível inferior ao da despesa de consumo final", que apresentaram aumentos de 0,6% e 0,8%, respetivamente, explica o INE.

A subida do rendimento disponível das famílias deveu-se ao aumento das remunerações recebidas, que cresceram 0,7%, mas menos do que no trimestre anterior (1,6%).

"Esta desaceleração estará influenciada pelas alterações no regime de pagamento dos subsídios de Natal e de férias que, nomeadamente no setor das Administrações Publicas, deixaram de ser pagos em duodécimos. Este efeito será tendencialmente neutro no conjunto do ano de 2018", afirma o INE.

Segundo o gabinete de estatística, a capacidade de financiamento da economia situou-se em 1,2% do PIB no ano terminado no primeiro trimestre de 2018, resultado idêntico ao observado para o trimestre anterior.

Já a capacidade de financiamento exclusivamente das famílias diminuiu ligeiramente de 1,4% para 1,3% do PIB no ano acabado no primeiro trimestre de 2018.