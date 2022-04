Taxar empresas aproveitadoras da guerra é cenário admitido pelo Governo

Pensa-se em aguentar a economia a injetar dinheiro: 160 milhões de euros nas empresas que mais energia consomem. Na agricultura, também há datas para que os apoios cheguem ao terreno: 27 milhões de euros no total - 18 previstos no Orçamento do Estado e 9 de Bruxelas.