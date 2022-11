Taxas de juro. Cáritas recebe pedidos de ajuda de quem não consegue pagar a casa

António Cotrim - Lusa

Com as taxas de juro a subir, a Cáritas já está a receber pedidos de ajuda de pessoas que não conseguem pagar as prestações do crédito à habitação. Rita Valadas diz que são casos pontuais, mas que retratam um clima de pânico entre quem receia perder a casa.