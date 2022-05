Táxis mais caros. Tarifas com aumento médio de mais de 8% em junho

De acordo com um comunicado do Ministério da Economia e do Mar, a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, procedeu já à homologação da convenção que atualiza as tarifas para o transporte de passageiros em táxis.A convenção que estabelece o aumento das tarifas dos táxis vai entrar em vigor a 1 de junho.





A convenção foi assinada na passada sexta-feira pela Direção-Geral das Atividades Económicas, pela ANTRAL - Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros e pela Federação Portuguesa do Táxi, após "um processo intenso de negociação e de auscultação junto do IMT, I.P. e das associações de consumidores".

"Foi acomodado o aumento do Índice de Preços no Consumidor registado entre janeiro de 2012 e janeiro de 2022, traduzido num aumento médio global das tarifas de 8,05 por cento", indica o mesmo comunicado.

O Governo assinala que, desde janeiro de 2013, não houve qualquer atualização das tarifas dos táxis.

A programação do novo tarifário, a verificação metrológica e a selagem dos taxímetros deverão ser realizadas até 31 de julho.



c/ Lusa