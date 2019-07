Teixeira Duarte vende 50% de uma participada à China Construction Portugal por 31 milhões de euros

Lusa23 Jul, 2019, 17:55 | Economia

"A Teixeira Duarte, S.A., informa que celebrou com a CSCEC -- China Construction Portugal, S.A. -- sociedade de direito português integrada no Grupo liderado pela China State Construction Engineering Corporation -- uma parceria para o desenvolvimento de um projeto imobiliário, em Oeiras, Portugal, que se formaliza através de um contrato de venda de ações correspondentes a 50% do capital social de uma participada do Grupo Teixeira Duarte, há muito detentor dos terrenos onde será implantado o projeto", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Conforme apontado pela construtora, o valor da operação fixou-se em 31,1 milhões de euros.

De acordo com a informação remetida ao mercado, a alienação de ações tem um impacto estimado nos resultados da Teixeira Duarte de cerca de 22,2 milhões de euros.

O empreendimento em causa será constituído por diversos edifícios de escritórios, habitação e comércio, integrados num parque verde.