Termas do Centro vão recolher e partilhar memórias e tradições dos territórios

Segundo a rede Termas do Centro, o projeto, que vai ser concretizado ao longo de dois anos, "vai proceder a cerca de 400 registos de vivências e tradições das estâncias termais e dos territórios envolventes".

"Em cada uma das estâncias termais serão entrevistadas várias pessoas, preferencialmente mais velhas, sendo recolhidas e documentadas as suas memórias sobre o território. Os testemunhos serão compilados e posteriormente publicados num portal específico para o efeito. Em simultâneo, serão promovidas atividades que permitam capitalizar e partilhar os conhecimentos recolhidos", adianta a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto será realizado para as Termas do Centro pela associação cultural Binaural Nodar, que se dedica há mais de quinze anos à etnografia e à criação artística sonora e audiovisual.

"Aldeias do Conhecimento" compreende várias etapas, sendo que, após a realização de estudos preliminares, proceder-se-á à fase de recolha, em que serão efetuados pelo menos 20 registos audiovisuais (entre entrevistas, registos de tradições e de paisagens) em cada um dos territórios onde se situam os balneários termais incluídos na rede Termas do Centro, ascendendo a, pelo menos, 400 registos no final do projeto.

Todo o material registado "será devidamente catalogado, de acordo com as melhores práticas internacionais de arquivologia, e inserido num portal criado para o efeito -- `Memória Termas Centro`".

Com base nas recolhas efetuadas, também será posteriormente apresentada uma exposição multimédia itinerante e desenvolvido um espetáculo contemporâneo em espaços termais.

A realização de um ciclo de ateliês "Viver o Património das Termas Centro" é outra das possibilidades.

Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas Centro, citado na nota, refere que, com o projeto "Aldeias do Conhecimento", as Termas Centro "vão contribuir para a preservação das memórias de todo um povo, materializadas nas tradições dos territórios termais".

"O resultado será, sem dúvida, um legado histórico importantíssimo que esta rede oferecerá ao país", vaticina.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

Integram o consórcio 20 estâncias termais da região Centro: Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Termas do Bicanho, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de São Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.