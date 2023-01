Terminal de Gás Natural Liquefeito do Porto de Sines `bate` recordes em 2022

O Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Sines, em Setúbal, "atingiu novos máximos anuais históricos" de atividade, no ano passado, quer no número de navios rececionados, quer no volume de energia recebida, foi hoje anunciado.