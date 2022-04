Timor-Leste adjudica cinco de 18 blocos em ronda de licenciamento de petróleo e gás

A ANPM concedeu três blocos em terra e dois blocos no Mar de Timor.

A empresa australiana Santos, operadora do único campo atualmente em produção em Timor-Leste, o Bayu Undan, garantiu o Bloco R, localizado perto dos campos Kitan, Buffalo e Bayu-Undan, todos no Mar de Timor.

A italiana ENI, parceira da Santos no Bayu Undan, recebeu o Bloco P, localizado perto dos campos do Greater Sunrise, também no Mar de Timor.

Quanto à exploração em terra, a petrolífera nacional timorense Timor Gap, a empresa timorense Esperanca Timor Oan o Bloco B, e a empresa Exploração HTS, do Cazaquistão, garantiram direitos sobre um bloco cada uma.

No total foram apresentadas nove propostas, de sete empresas, para os seis blocos adjudicados.

A Santos e a ENI estão atualmente a estudar opções para estender a vida do Bayu Undan, incluindo um projeto de captura e armazenamento de carbono.