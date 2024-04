Trabalhadores da Autoeuropa aprovam acordo laboral válido por dois anos

Segundo a Comissão de Trabalhadores (CT) da fábrica da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, havia 4.883 trabalhadores inscritos para o referendo, dos quais 2.476 (61,5%) votaram a favor do acordo, 1.526 (37,9%) contra, tendo-se registado 857 abstenções (17,6%), 16 votos em branco e oito nulos.

Para o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Rogério Nogueira, "trata-se de um dos melhores acordos alcançados na Autoeuropa, onde os trabalhadores veem aumentados significativamente os seus rendimentos".

"É um acordo que nos dá estabilidade, o que é importante para posicionar a fábrica para receber um novo carro no futuro", acrescentou Rogério Nogueira, congratulando-se com a "grande participação no referendo".