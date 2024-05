Trabalhadores da Efacec realizam greve de duas horas por turno

Nos dias de greve, os trabalhadores vão concentrar-se em frente às instalações da empresa, em São Mamede Infesta, Matosinhos.No final do primeiro turno, cerca de 200 trabalhadores estavam concentrados à porta da empresa, Miguel Ângelo. o sindicalista que representa o setor afirmou à RTP que esta paralisação, ", que não podem continuar a ter o medo, que veio ao longo dos anos, de despedimentos, rescisões amigáveis que de amigáveis pouco têm".Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte," que contou com "quase 400 assinaturas".

O sindicato esteve reunido com a empresa, na passada semana, e ainda não obteve resposta. A Efacec "afirma que está a negociar com a Comissão de Trabalhadores, na qual os trabalhadores não se revêm", mas "é com o sindicato que a empresa deve negociar".



Segundo Miguel Ângelo, "não foi apresentado valor nenhum. Dizem que vai haver aumentos este mês, mas não nos apresentaram. Se nos tivessem apresentado um valor, já poderia ser um motivo para desconvocar a greve".Além disso, o sindicato exige que "".A Efacec, que tinha sido nacionalizada em 202, foi vendida em novembro, pelo Estado, na totalidade ao fundo de investimento alemão Mutares.