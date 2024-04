Trabalhadores da Medway preparam novas formas de luta e pedem reabertura da negociação

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) realizou hoje, no Barreiro, em Lisboa, um plenário com os trabalhadores da Medway.

"[...] Há uma sintonia de que no caminho continuará a ser o de decisão de formas de luta que possam vir a acontecer em breve. Estamos a trabalhar nesse sentido e há um descontentamento muito grande por parte dos trabalhadores em relação à postura da empresa neste processo de negociação", afirmou à Lusa Abílio Carvalho do SNTSF.

As ações de luta ainda não estão fechadas, uma vez que o sindicato vai continuar a reunir com os trabalhadores de outras regiões, mas estas devem avançar "antes do verão", conforme adiantou.

A administração da Medway propõe um aumento salarial de 3,5%, abaixo daquilo que os trabalhadores consideram justo.

O sindicato lembrou que algumas categorias profissionais tiveram um acréscimo de funções, que não foi acompanhado pela valorização dos salários.

Por outro lado, referiu problemas nas escalas de serviço e na organização do tempo de trabalho.

"Alguns trabalhadores estão a ser contactados, durante o seu descanso, para alteração dos serviços, o que tem preocupado os trabalhadores, nomeadamente, das estações e dos comboios", exemplificou.

De acordo com o sindicato, na última reunião entre as duas partes, que decorreu no dia 17, a empresa comunicou o encerramento do processo negocial, decisão que o sindicato contesta.

Após concluídos os plenários, o SNTSF vai comunicar a decisão dos trabalhadores à Medway.

"Vamos ver, no futuro, qual o posicionamento da empresa. Entendemos que a empresa tem todas as condições para reabrir este processo negocial", concluiu Abílio Carvalho.

Os trabalhadores da Medway estiveram em greve no dia 28 de março.

A Lusa contactou a Medway, mas não obteve resposta.