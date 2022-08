Trabalhadores da Portway avançam com pré-aviso de greve de três dias no final do mês

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) avançou hoje com um pré-aviso de greve, que abrange os trabalhadores da Portway dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, para 26, 27 e 28 de agosto.