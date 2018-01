Trabalhadores da PT Portugal marcaram um plenário e uma vigília para segunda-feira

Lusa19 Jan, 2018, 12:10 | Economia

Em comunicado, o STPT precisa que os sindicatos com a Comissão de Trabalhadores da Meo marcaram um plenário para as 14:00, seguindo-se uma vigília entre as 17:00 e as 24:00 horas, junto do edifício da empresa em Picoas.

Estas ações surgem devido a uma "visão estreita e totalmente virada para a redução de custos e aumento de mais-valias para os donos do Grupo", segundo o sindicato, que lembrou a "pressão sobre trabalhadores para rescisões", as "desqualificações profissionais" e a "colocação de centenas de Trabalhadores sem ocupação efetiva diária".

Outras críticas são a "alteração dos locais de trabalho para os trabalhadores percorrerem longas e cansativas deslocações diárias", a "retirada de valores pecuniários de forma unilateral", a "externalização de funções de 155 trabalhadores para empresas de futuro incerto" e a "passagem compulsiva à reforma antecipada de centenas de trabalhadores a partir de janeiro, deixando de pagar qualquer retribuição e sem ter deferimento da Segurança Social".

Assim, a "situação socio laboral da PT Portugal continua instável e totalmente desadequada a um clima saudável de trabalho e sem um projeto objetivo claro e inequívoco para o desenvolvimento da empresa", pelo que os trabalhadores voltarão a ações de luta no próximo dia 22, adianta.

A operadora de telecomunicações PT, detida há dois anos pela francesa Altice, tem sido alvo de protestos por motivos laborais.

No verão provocou muita polémica a mudança de 155 funcionários da PT para outras empresas -- Tnord, Sudtel, Winprovit e ainda Visabeira -, recorrendo à figura jurídica de transmissão de estabelecimento. Destes, quase 30 já rescindiram contrato com a empresa.