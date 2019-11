Trabalhos do congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses arrancam hoje com regionalização em cima da mesa

Sob o lema "Descentralizar, Regionalizar, Melhor Portugal", o XXIV congresso da ANMP tem no seu programa o debate de temas como a "Organização do Estado", o "Modelo de Desenvolvimento do País" e o "Financiamento Local".

Em entrevista à Lusa, nas vésperas do Congresso, o presidente da ANMP, Manuel Machado (PS), afirmou que a descentralização de competências para as autarquias está a ser um passo importante, mas não chega, sendo agora tempo de "ultrapassar o tabu" da regionalização, considerando que a criação das regiões políticas e administrativas é "a oportunidade para a modernização do Estado" português.

A sessão de abertura, marcada hoje para as 16:00, tem já confirmadas as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

A sessão de encerramento do Congresso está marcada para as 16:30 de sábado, estando anunciada a presença do primeiro-ministro António Costa.

O programa de hoje prevê ainda um debate sobre a "Organização do Estado", a partir de uma apresentação da presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes (PS).

No sábado, o programa prevê um debate sobre o "Modelo de Desenvolvimento do País", apresentado pelo presidente da Assembleia Municipal do Seixal, o histórico autarca Alfredo Monteiro (PCP).

O presidente da Câmara de Aveiro e um dos vice-presidentes da ANMP Ribau Esteves (PSD) apresentará para debate o tema "Financiamento Local".

Os congressos da ANMP realizam-se de dois em dois anos: um a seguir às eleições autárquicas, no qual são eleitos os dirigentes da ANMP tendo em conta os resultados eleitorais, e um outro dois anos depois, a meio do mandato autárquico, em jeito de balanço.