Transações imobiliárias crescem 20 por cento em 2017

Esta a previsão da APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas da Mediação Imobiliária de Portugal.



O crescimento no setor deve continuar nos próximos dois anos, ou seja, enquanto houver estabilidade política.



O “empurrão” decisivo tem sido dado pelo investimento estrangeiro, mas os portugueses também já começaram a substituir os produtos financeiros (quase sem rentabilidade) por investimento em imobiliário, sobretudo para arrendamento.



Salão Imobiliário abre com mais 10 por cento dos expositore

A 20ª edição do Salão Imobiliário de Portugal (SIL) decorrerá entre esta quarta-feira e domingo, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), com mais 10% de expositores em comparação com 2016, quando estiveram presentes 300 empresas.



A edição do ano passado contou com 300 empresas, 55 mil visitantes e promoveu, durante cinco dias, "negócios na ordem dos 100 milhões de euros".





O evento decorre numa altura em que Portugal está no radar dos investidores estrangeiros "atraídos pela segurança, clima e tranquilidade do país", e na sua agenda há diversas iniciativas direcionadas a esses investidores, segundo a mesma responsável.A organização diz que este é o melhor SIL do pós-crise, conta bater vários recordes. Investimento estrangeiro é foco de atenção, mas não só: ganha importância o mercado nacional, em particular, quem procura casa para viver e não para investir.