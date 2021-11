Transição energética. Governo antecipa 90 milhões de euros de fundos europeus

As empresas já se podem candidatar ao Fundo para a Transição Justa. O Governo vai antecipar já 90 milhões de euros de ajudas, recorrendo a verbas do Orçamento do Estado. No total, Portugal vai receber 242 milhões de euros da Europa para responder ao impacto da reconversão energética.