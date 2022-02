Transportes Urbanos de Coimbra vão comprar 22 novos autocarros elétricos

"A candidatura dos SMTUC a fundos europeus para a aquisição de 22 novos autocarros elétricos (sendo 10 `standard` e 12 `mini`) e respetivos sistemas de carregamento foi aprovada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)", anunciou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A operação vai contar com uma comparticipação de fundos comunitários de 6,4 milhões de euros, ficando o restante (2,4 milhões de euros) a cargo da Câmara Municipal de Coimbra.

O investimento prevê a substituição de 22 autocarros convencionais a `diesel`, que serão abatidos, por igual quantidade de novos autocarros elétricos, explicou o município.

De acordo com a nota, a candidatura prevê a compra de dez autocarros elétricos `standard`, com lotação mínima de 72 pessoas, e 12 miniautocarros elétricos, com lotação mínima de 19 passageiros.

"Já nas instalações dos SMTUC, situadas na Guarda Inglesa, serão adicionados 22 carregadores à rede de carregamento de autocarros elétricos existente, sendo para tal necessário adquirir um novo posto de transformação, de forma a permitir o carregamento simultâneo de todo o conjunto durante as horas de menor custo de energia", referiu.

A operação é concluída em 30 de junho de 2023.

Todos os novos autocarros vão cumprir com os requisitos para o acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida, salientou a Câmara de Coimbra.

Face ao impacto negativo das emissões de gases com efeito de estufa, que têm "um efeito corrosivo no edificado", e face à necessidade de preservação do centro histórico de Coimbra, os novos autocarros "deverão operar na rede central de transportes dos SMTUC, nomeadamente em linhas com uma forte incidência na zona mais central da cidade".

Atualmente, a frota dos SMTUC tem 24 autocarros elétricos, dos quais 13 `standard` e 11 mini.

Os primeiros dez entraram em funcionamento em junho de 2019.

"O objetivo da autarquia é continuar a renovar a frota dos SMTUC com veículos com melhor desempenho ambiental e reduzir o impacto negativo das emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes atmosféricos", frisou o município.