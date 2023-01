Três mil milhões passam de fundo de pensões para Caixa Geral de Aposentações

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A Caixa Geral de Depósitos vai transferir três mil milhões de euros do fundo de pensões para a Caixa Geral de Aposentações, o que corresponde ao valor das responsabilidades de quase 14 mil trabalhadores.